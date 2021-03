Bloodthirsty: il trailer del nuovo film di Amelia Moses (Di mercoledì 24 marzo 2021) Amelia Moses dirige Bloodthirsty, horror licantropico tutto al femminile, e Brainstorm Media ha diffuso oggi il poster e il trailer di Bloodthirsty, infatti questo è il nuovo film sui lupi mannari. Di cosa parla Bloodthirsty? Bloodthirsty: Gray, una cantante indie, il cui primo album è stato un grande successo, riceve un invito a lavorare con il noto produttore musicale Vaughn Daniels nel suo remoto studio nei boschi. Insieme alla sua ragazza / amante Charlie, arriva così nella sua villa e inizia a lavorare. Ma Gray ha delle visioni in cui è un lupo, e mentre la sua collaborazione con Vaughn, emotivamente spossante, si approfondisce, la cantante vegana inizia ad avere fame di carne e brama la caccia. Infatti Gray inizia a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)dirige, horror licantropico tutto al femminile, e Brainstorm Media ha diffuso oggi il poster e ildi, infatti questo è ilsui lupi mannari. Di cosa parla: Gray, una cantante indie, il cui primo album è stato un grande successo, riceve un invito a lavorare con il noto produttore musicale Vaughn Daniels nel suo remoto studio nei boschi. Insieme alla sua ragazza / amante Charlie, arriva così nella sua villa e inizia a lavorare. Ma Gray ha delle visioni in cui è un lupo, e mentre la sua collaborazione con Vaughn, emotivamente spossante, si approfondisce, la cantante vegana inizia ad avere fame di carne e brama la caccia. Infatti Gray inizia a ...

