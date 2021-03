Blocco export | Bruxelles tira fuori gli artigli sui vaccini

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Unione Europeaglisui, almeno così sembra a leggere la bozza di revisione del meccanismo suglisfornata oggi dalla Commissione Europea, alla vigilia del summit dei leader nazionali che domani ne discuteranno. La novità più grossa è che, d’ora in poi, i paesi membri, previo accordo con Palazzo Berlaymont, potranno bloccare anche le esportazioni delle case farmaceutiche che stanno rispettando le consegne delle dosi nel vecchio continente, se le loro fiale sono destinate a paesi che non ricambiano il ‘favore’ con l’Ue oppure paesi nei quali la campagna vaccinale sta andando meglio che in Europa. Il meccanismo approvato a gennaio, sull’onda dei tagli alle forniture di Astrazeneca, si applicava invece solo alle aziende inadempienti verso. È ...

... uniti alle tensioni sui vaccini, da AstraZeneca negli Usa aldell'delle dosi prodotte in Ue, continuano a innervosire gli investitori, che vedono peggiorare le prospettive di ripresa ...... decise dai big europei come Germania e Francia, e le continue tensioni sui vaccini, da AstraZeneca negli Usa all'ipotesi deldell'delle dosi prodotte in Ue. Ad appesantire il clima l'...L’Unione Europea tira fuori gli artigli sui vaccini, almeno così sembra a leggere la bozza di revisione del meccanismo sugli export sfornata oggi dalla Commissione Europea, alla vigilia del summit dei ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Schiacciati dai timori per le conseguenze dei nuovi lockdown, in particolare in Germania e ...