Biden domani sarà al Consiglio europeo: così gli Usa si riprendono la colonia Europa (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bruxelles, 24 mar – Dopo la parentesi isolazionista di Donald Trump, gli Stati Uniti sono tornati a fare quello che stanno facendo ormai da 75 anni: l'impero. E adesso sono più decisi che mai a riprendere le redini della loro colonia più importante: l'Europa. È in questo senso che va letta la presenza di Joe Biden alla seduta del Consiglio europeo che si svolgerà domani. Come fa notare Angela Mauro sull'Huffington Post, si tratta di un evento straordinario: l'ultima volta che un presidente degli Stati Uniti era intervenuto a un summit con tutti i capi di Stato del continente è stato vent'anni fa precisi (nel 2001 con Bush). Insomma, quella di domani non sarà una chiacchierata tra amici, ma un richiamo all'ordine. Satelliti di Washington Un ...

