Bertolaso lascia lo studio di SkyTG24 per le domande della giornalista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi Guidoè stato ospite didove ha parlato dell’ormai famigerata gestionecampagna vaccinale in Lombardia. Ma dopo aver risposto ad alcunehato losenza aspettare la fine dell’intervista. “Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, stiamo aspettando le previsioni delle forniture dei vaccini” ma “a fine marzo saremo arrivati ben oltre le 50mila vaccinazioni al giorno, l’11 aprile arriveremo a 90mila vaccinazioni al giorno e alla fine del mese di aprile potremo vaccinare 130mila persone al giorno”. ha detto Guido. Poi, replicando a chi gli chiedeva perché la Lombardia rispetto alle altre Regioni risulta in ritardo sul numero di vaccini agli over 80,ha spiegato: “Oggi siamo già sopra ...

Non meno confuso il panorama nel centrodestra, dove la Lega insiste sulla corsa di Guido, ma lui continua con i 'no grazie'. 'Sarebbe un sogno, ma sono vecchio ed esausto per questo sforzo -...Certo, c'è stato l'arrivo die qualcosa è cambiato, ma i problemi restano. E pesano su ... Poi Gallerae arriva la Moratti. Che peró si ritrova a camminare su un terreno scivolosissimo, ...Ben due assessori sono finiti nei guai, d’immagine s’intende, nel giro di pochi giorni: la compagna di liceo Fruci, titolare della Cultura, e l’onnipotente livornese Lemmetti ...Il governatore lombardo Attilio Fontana ha dato tutte le colpe dei disservizi della campagna vaccinale anti Covid ad Aria, la società di Regione Lombardia che gestisce la piattaforma per le prenotazio ...