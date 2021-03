Bertolaso abbandona diretta tv: “Io criticato per sport” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una domanda sulla campagna di vaccinazione in Lombardia fa infuriare Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, che, ospite a SkyTg24, ha abbandonato il collegamento in diretta, incalzato dalle domande di Tonia Cartolano. “Criticate Bertolaso, mi pare sia un sport normale, fate come volete…” ha detto l’ex numero uno della Protezione civile, abbandonando il collegamento. La giornalista aveva fatto una domanda sulle vaccinazioni per i vulnerabili, facendo notare che in Lombardia non sono ancora iniziate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Una domanda sulla campagna di vaccinazione in Lombardia fa infuriare Guido, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, che, ospite a SkyTg24, hato il collegamento in, incalzato dalle domande di Tonia Cartolano. “Criticate, mi pare sia unnormale, fate come volete…” ha detto l’ex numero uno della Protezione civile,ndo il collegamento. La giornalista aveva fatto una domanda sulle vaccinazioni per i vulnerabili, facendo notare che in Lombardia non sono ancora iniziate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Lite in diretta a Skytg24: Bertolaso abbandona il collegamento - fattoquotidiano : Vaccini, quando sarà il turno dei vulnerabili in Lombardia? Bertolaso si arrabbia e abbandona l’intervista con SkyT… - Adnkronos : #Bertolaso abbandona diretta tv: 'Io criticato per sport' - Cesare25674154 : RT @repubblica: Lite in diretta a Skytg24: Bertolaso abbandona il collegamento - paolafai : RT @janavel7: #Bertolaso l'intoccabile. Lui vuole solo applausi. Un ometto piccolo piccolo Vaccini Lombardia, Bertolaso a Skytg24: 'Mi cr… -