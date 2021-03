Berlusconi ricoverato, necessario il 'riposo assoluto' (Di mercoledì 24 marzo 2021) E necessario il riposo assoluto e il ricovero ancora per alcuni giorni per Silvio Berlusconi , che stamattina non si presentato in aula al processo Ruby ter, dove imputato per corruzione in atti ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 24 marzo 2021) Eile il ricovero ancora per alcuni giorni per Silvio, che stamattina non si presentato in aula al processo Ruby ter, dove imputato per corruzione in atti ...

