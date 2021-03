“Berlusconi ricoverato da lunedì mattina” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”. Lo ha detto all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l’avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvioè daospedalizzato”. Lo ha detto all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano l’avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

