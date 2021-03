Berlusconi in ospedale: ricoverato da tre giorni per problemi di salute (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi «per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato». Lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio«per problematiche diè da lunedì mattina ospedalizzato». Lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio...

Advertising

crislomb : RT @SkyTG24: Berlusconi, il suo legale: “È in ospedale da lunedì mattina” - Serik_tpol : RT @RobertoMerlino1: Picciotti, ma non vi sentite “pigghiati pu culu”? Processo Ruby ter, il legale: 'Berlusconi ricoverato in ospedale da… - salidaparallela : RT @RobertoMerlino1: Picciotti, ma non vi sentite “pigghiati pu culu”? Processo Ruby ter, il legale: 'Berlusconi ricoverato in ospedale da… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaPresse_news: Silvio #Berlusconi ricoverato in #ospedale da lunedì scorso - GHERARDIMAURO1 : RT @ItaliaOggi: Berlusconi in ospedale da lunedì -