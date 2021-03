Berlusconi in ospedale, l’avvocato: «Ricoverato da lunedì mattina» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mercoledì 24 marzo 2021. Silvio Berlusconi “per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato”. Così ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Come già avvenuto nelle scorse udienza, la difesa dell’ex premier ha deciso «di non avanzare istanza di legittimo impedimento» per chiedere il rinvio del processo. Per questa ragione l’attività in aula va avanti. Berlusconi in ospedale: è Ricoverato da lunedì mattina Nel processo sul caso Ruby ter, che vede imputati Berlusconi e altre 28 persone e con al centro le accuse di corruzioni in atti giudiziari e falsa testimonianza, è in corso, da alcuni mesi quello che il legale Cecconi “una ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mercoledì 24 marzo 2021. Silvio“per problematiche di salute è daospedalizzato”. Così ha spiegato il suo legale,Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Come già avvenuto nelle scorse udienza, la difesa dell’ex premier ha deciso «di non avanzare istanza di legittimo impedimento» per chiedere il rinvio del processo. Per questa ragione l’attività in aula va avanti.in: èdaNel processo sul caso Ruby ter, che vede imputatie altre 28 persone e con al centro le accuse di corruzioni in atti giudiziari e falsa testimonianza, è in corso, da alcuni mesi quello che il legale Cecconi “una ...

