Berlusconi è ricoverato da tre giorni al San Raffaele di Milano | «Sarà fermo per qualche tempo»

(Di mercoledì 24 marzo 2021) “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvioin ospedale da lunedì mattina”. Lo ha detto all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter in Fiera al’avvocato Federico Cecconi, non aggiungendo altri dettagli.da treper accertamenti Al processo che si sta svolgendo negli spazi della Fiera didavanti ai giudici della settima sezione penale, il legale del leader di Forza Italia non ha avanzato istanza di legittimo impedimento e quindi ha chiesto di “proseguire con gli adempimenti previsti”. Il ragioniere Giuseppe Spinelli, che avrebbe dovuto deporre come testimone, è prossimo alla vaccinazione e ha chiesto e ottenuto, per tramite del suo avvocato, di intervenire all’udienza una volta ...

Silvioal San Raffaele da lunedì mattina, a causa di non meglio specificati problemi di salute. 'Niente di grave', sottolinea il suo legale, ma deve stare fermo per un po''. Così oggi ...Nemmeno un mese dopo, a metà gennaio,vennein ospedale nel Principato di Monaco . Alberto Zangrillo , suo medico di fiducia, spiegò che si trattava di 'un problema cardiaco' e ...Il presidente del Monza, ed ex patron del Milan, Silvio Berlusconi è ricoverato da lunedì all’ospedale San Raffaele di Milano per controlli medici. L’ex Premier è stato ospedalizzato per “problematich ...il motivo del suo ricovero non sarebbe legato ad alcuna grave patologia... pertanto, niente di serio. Tra gli appuntamenti a cui Berlusconi non ha potuto partecipare vi era anche quello odierno ...