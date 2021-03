Benzina, prezzi in salita da 20 settimane: i nostri ristori finiscono al distributore. Cosa c’è dietro? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il governo fa il possibile per sostenere economicamente famiglie e imprese messe in difficoltà dalla pandemia, e anche l’inflazione resta sostanzialmente sotto controllo. Ma c’è uno dei principali beni di consumo – la Benzina – che sta aumentando di prezzo ininterrottamente da 20 settimane. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero dello Sviluppo economico la verde in modalità self service è arrivata a 1,579 euro al litro (prezzo medio nazionale). Con un aumento di 1,3 centesimi rispetto alla settimana scorsa. A crescere è anche il gasolio, arrivato – sempre in modalità self – a una media nazionale di 1,445 euro a litro. prezzi che sono in salita dalla prima settimana di novembre 2020. Cosa c’è dietro questo trend dei costi? Le limitazioni alla produzione di greggio imposte dai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il governo fa il possibile per sostenere economicamente famiglie e imprese messe in difficoltà dalla pandemia, e anche l’inflazione resta sostanzialmente sotto controllo. Ma c’è uno dei principali beni di consumo – la– che sta aumentando di prezzo ininterrottamente da 20. Secondo le ultime rilevazioni del Ministero dello Sviluppo economico la verde in modalità self service è arrivata a 1,579 euro al litro (prezzo medio nazionale). Con un aumento di 1,3 centesimi rispetto alla settimana scorsa. A crescere è anche il gasolio, arrivato – sempre in modalità self – a una media nazionale di 1,445 euro a litro.che sono indalla prima settimana di novembre 2020.c’èquesto trend dei costi? Le limitazioni alla produzione di greggio imposte dai ...

