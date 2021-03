Benevento, Montipò: ” Fantastico vincere contro la Juventus. La maglia di Buffon..” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parola a Lorenzo Montipò.Benevento, Inzaghi: “Ecco com’è nata la vittoria sulla Juventus. Pirlo? Deve stare tranquillo”Fermare la Juventus di Cristiano Ronaldo con un clean sheet e tre punti: non è un sogno, ma la realtà vissuta da Lorenzo Montipò e dal Benevento di Pippo Inzaghi."Diciamolo: allo Stadium se fai un punto ringrazi il cielo. vincere è qualcosa di semplicemente Fantastico. Ce la siamo giocata a viso aperto, credo che pur soffrendo un po' non abbiamo rubato nulla. È davvero meraviglioso che sia finita così, con la nostra vittoria e per giunta con la porta inviolata", ha dichiarato l'estremo difensore della Strega al Corriere dello Sport.VIDEO Fiorentina, Prandelli e quella frase eloquente a Benevento: “Sono stanco ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) Parola a Lorenzo, Inzaghi: “Ecco com’è nata la vittoria sulla. Pirlo? Deve stare tranquillo”Fermare ladi Cristiano Ronaldo con un clean sheet e tre punti: non è un sogno, ma la realtà vissuta da Lorenzoe daldi Pippo Inzaghi."Diciamolo: allo Stadium se fai un punto ringrazi il cielo.è qualcosa di semplicemente. Ce la siamo giocata a viso aperto, credo che pur soffrendo un po' non abbiamo rubato nulla. È davvero meraviglioso che sia finita così, con la nostra vittoria e per giunta con la porta inviolata", ha dichiarato l'estremo difensore della Strega al Corriere dello Sport.VIDEO Fiorentina, Prandelli e quella frase eloquente a: “Sono stanco ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Montipò Montipò: 'La parata più bella? Su Ronaldo!' Commenta per primo Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport , occasione in cui è tornato sulla vittoria contro la Juventus : 'È stata sicuramente la nostra vittoria più bella ...

Montipò, l'emozione di battere la Juve e di... vedere Buffon: 'Quando ero raccattapalle a Novara mi aveva dato i pantaloncini. Ora...' Lorenzo Montipò è stato grande protagonista del recente successo del Benevento in campionato contro la Juventus . Nel pomeriggio dell'Allianz Stadium, l'estremo difensore, con le sue parate, ha fermato la ...

