Benevento | Foggia | «Ho festeggiato contro la Juve e mi sono infortunato»

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, parla della vittoria sulla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria sulla Juventus. VITTORIA contro LA Juve – «Mi sono infortunato. Alzando il presidente mi è venuto il classico colpo della strega, ma è stata un'emozione bellissima. Venivamo da un momento di sofferenza e vincere contro la Juventus per noi è storia. Per un presidente che vive di passioni ed emozioni come il nostro, regalargli una gioia del genere è stato qualcosa di stupendo. E' stata una domenica da ricordare per sempre, di quelle che si racconteranno a figli e nipoti».

