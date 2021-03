Ben Ainslie: “Felici se New Zealand porta la America’s Cup in Gran Bretagna. Hanno tante opzioni” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Team New Zealand e Ineos Uk sono in trattativa per definire i dettagli della prossima America’s Cup. I britannici Hanno lanciato il guanto di sfida ai Kiwi e sono già state definite alcune linee guida: l’utilizzo degli AC75 (le stesse barche viste negli ultimi mesi ad Auckland), uno stringente regolamento sulla nazionalità della flotta, la possibilità di costruire un solo scafo per squadra. Il Defender, reduce dal trionfo per 7-3 contro Luna Rossa, e il Challenger of Record, travolto dall’equipaggio italiano nella Finale di Prada Cup, devono però ancora decidere dove e quando si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Una delle opzioni sul tavolo è quella di un confronto esclusivo tra i due team, senza altri sfidanti, all’Isola di Wight, dove tutto iniziò nel 1851. Si parla già del prossimo anno, mentre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021) Team Newe Ineos Uk sono in trattativa per definire i dettagli della prossimaCup. I britannicilanciato il guanto di sfida ai Kiwi e sono già state definite alcune linee guida: l’utilizzo degli AC75 (le stesse barche viste negli ultimi mesi ad Auckland), uno stringente regolamento sulla nazionalità della flotta, la possibilità di costruire un solo scafo per squadra. Il Defender, reduce dal trionfo per 7-3 contro Luna Rossa, e il Challenger of Record, travolto dall’equipaggio italiano nella Finale di Prada Cup, devono però ancora decidere dove e quando si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. Una dellesul tavolo è quella di un confronto esclusivo tra i due team, senza altri sfidanti, all’Isola di Wight, dove tutto iniziò nel 1851. Si parla già del prossimo anno, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Ben Ainslie Coppa America: New Zealand sceglie Ineos come Challenger Il Team New Zealand ha confermato che il team britannico Ineos Team UK, guidato dalla leggenda della vela Ben Ainslie, sarà lo sfidante ufficiale del Team New Zealand per la prossima edizione della Coppa America. Come nell'edizione appena terminata, si utilizzeranno i monoscafi AC75 di 75 piedi (23 metri),...

America's Cup: il comunicato di ETNZ, INEOS challenger of record e Coppa aperta a tutti Su Fare Vela l'America's Cup è offerta da: Auckland - Emirates Team New Zealand conferma in un comunicato ufficiale la sfida del Royal Yacht Squadron rappresentato da INEOS Team UK di Ben Ainslie per la 37th America's Cup. Lo fa con questo comunicato, dove vengono dettagliati alcuni punti importanti, che sembrerebbero allontanare l'ipotesi di una sfida a due. I punti chiave: Il ...

America’s Cup, Ainslie: “New Zealand in vantaggio su Luna Rossa sopra i 10 nodi” QUOTIDIANO.NET Ben Ainslie: “Felici se New Zealand porta la America’s Cup in Gran Bretagna. Hanno tante opzioni” Team New Zealand e Ineos Uk sono in trattativa per definire i dettagli della prossima America's Cup. I britannici hanno lanciato il guanto di sfida ai Kiwi e sono già state definite alcune linee guida ...

Team New Zealand e Ineos: sarà una sfida a due la prossima Coppa America? I rumors su una possibile Coppa America a due tra Team New Zealand e Ineos proseguono, e Luna Rossa osserva preoccupata ...

