Belotti pronto per una big: dove potrebbe fare il salto di qualità? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo 6 anni al Torino, Belotti dovrebbe pensare a un salto di qualità. Ma quale sarebbe la piazza giusta? Leggi su 90min (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo 6 anni al Torino,dovrebbe pensare a undi. Ma quale sarebbe la piazza giusta?

idvrn1899 : @_schiaffino__ Se Ibra (e Maldini, soprattutto) decidesse di prolungare e Mandzukic dimostrasse di reggere fisicame… - Marco_The_Pecof : @_schiaffino__ Per me uno dei due va benissimo. Belotti é più pronto sicuramente ma in vlahovic vedo dei margine di… - GBmilanista : @NandoPiscopo1 @ValerioDiStef91 A ma a noi serve un attaccante da 20 gol a campionato, quanto ti chiedono per un gi… - rurungi : @Andre_Dalma Secondo me non è pronto, dopo il Covid, per i 90 minuti. A noi serve il Belotti vero. - Olamide61639124 : RT @MatteoPedrosi: Cross di Izzo in area per Gojak, pronto a colpire, ma Belotti lo anticipa e riesce solo a sfiorare di testa il pallone c…

Ultime Notizie dalla rete : Belotti pronto Nazionale, Mancini: "Rinnovo? Può arrivare prima o dopo gli Europei" In attacco, l'idea è di farne giocare una a testa a Immobile , Belotti e Caputo . Avremmo voluto ... Noi un pensiero ce lo facciamo ma non possiamo rischiare, se lui sarà pronto lo valuteremo'. Tra i ...

Colpo Benevento, Juventus stesa 1 - 0 allo 'Stadium'. Vincono anche Lazio e Sampdoria ... ma Montipò si fa sempre trovare pronto. Udinese - Lazio 0 - 1 I bianconeri tornano alla ... Nicola recupera Rincon, affida la regia a Mandragora e in avanti schiera Belotti e Sanabria, con Zaza dalla ...

Torino: Belotti pronto per Samp, ok anche Baselli Agenzia ANSA Belotti pronto per una big: dove potrebbe fare il salto di qualità? In estate sarà presumibilmente addio, con il bosniaco pronto ad affrontare nuove sfide ... momenti di confusione. Belotti ha dimostrato più volte di saperlo fare nel Torino: lo si vede dai ...

Azzurri, contro l’Irlanda del Nord largo a Locatelli e Immobile Domani a Parma prima partita verso Qatar 2022 per la nazionale di Mancini. Il centrocampista del Sassuolo prenderà il ruolo di Jorginho, il laziale preferito a Belotti, non al top ...

