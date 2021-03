Belgio-Galles, gran gol di De Bruyne: la conclusione dal limite dell’area va a bersaglio (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Kevin De Bruyne segna il gol dell’1-1 nella sfida tra Belgio e Galles, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il centrocampista del Manchester City ha trovato la via della rete al 22? e lo ha fatto a modo suo. Dopo aver ricevuto da un compagno, si è infatti coordinato ed ha scoccato una deliziosa conclusione dal limite dell’area. La sfera ha sbattuto sul palo prima di finire in porta. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Kevin Desegna il gol dell’1-1 nella sfida tra, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il centrocampista del Manchester City ha trovato la via della rete al 22? e lo ha fatto a modo suo. Dopo aver ricevuto da un compagno, si è infatti coordinato ed ha scoccato una deliziosadal. La sfera ha sbattuto sul palo prima di finire in porta. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BelgioGalles, gran gol di #DeBruyne: la conclusione dal limite dell’area va a bersaglio (VIDEO) - FGer28 : #Lukaku a 2 metri dalla porta... drop gol 3 punti per il Belgio contro il Galles. Ah, no ? Il Galles gioca anche a calcio ? ?? - verok_cal : Ho cercato uno streaming di Belgio-Galles e ho notato che il campo è in condizioni orribili... fossi nell'allenator… - SkyBetIT : ???? Belgio ?? Galles ?????????????? Gallesi in vantaggio ?? C'era quel precedente del 2016... ????? Lukaku e Mertens la riba… - fifinhoso : Il Belgio sta già perdendo contro il Galles #BELWAL ?????? -