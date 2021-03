Beautiful | anticipazioni puntate italiane | THOMAS continua ad usare ZOE e…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nellediha da poco preso il via la frequentazione traForrester (Matthew Atkinson) e Zoe Buckingham (Kiara Barnes). Al fine di fare ingelosire Hope Logan (Annika Noelle), il figlio maggiore di Ridge (Thorsten Kaye) ha appena avviato una relazione con la modella della Forrester Creations, motivo per cui non ha esitato ad andare a letto con lei qualche giorno prima di Natale. Tuttavia, questa storyline sarà destinata a complicarsi nell’arco delle prossime settimane…, news: Zoe continuerà ad aiutare Steffy e Liam? Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Zoe ha stretto una sorta di alleanza con Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) per avvicinarsi ae capire così se l’uomo sia ancora interessato ...