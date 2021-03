Bassetti a Simona Ventura: "Faccia la conduttrice. Se vuole fare il medico, prenda la laurea" (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Faccia la conduttrice televisiva. Se vuole fare il medico, si prenda una laurea”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti rivolgendosi a Simona Ventura durante la trasmissione Cartabianca, andata in onda martedì 23 marzo su Rai Tre. La conduttrice televisiva, in attesa del tampone che certifichi la sua guarigione da Covid, ha racconta la sua esperienza col virus descrivendo le terapie a cui si è sottoposta. L’intervento ha provocato la reazione del direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) “latelevisiva. Seil, siuna”. Così l’infettivologo Matteorivolgendosi adurante la trasmissione Cartabianca, andata in onda martedì 23 marzo su Rai Tre. Latelevisiva, in attesa del tampone che certifichi la sua guarigione da Covid, ha racconta la sua esperienza col virus descrivendo le terapie a cui si è sottoposta. L’intervento ha provocato la reazione del direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Come servizio pubblico, lo dobbiamo ai telespettatori. Non esiste una profilassi del Covid, i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si ...

