Basket | Covid e investimenti sbagliati | Jordan perde 500 milioni di dollari

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - La pandemia colpisce pesantemente il patrimonio di Michael. Secondo la rivista 'Forbes' l'ex stella dei Chicago Bulls ha perso 500di(420di euro) nell'ultimo anno. La ricchezza di 'His Airness' è scesa del 24%, dai 2.100dell'aprile 2020 ai 1.600di oggi (da 1.776a 1.353di euro). A spiegare le perdite non sarebbe unicamente l'emergenza Coronavirus, ma anche alcuniin ambito extrasportivo non andati per il meglio., 58 anni, rimane comunque tra i 1.500 uomini più ricchi del pianeta.

Advertising

Eurosport_IT : Investimenti extra cestistici e pandemia: anche Michael #Jordan perde il 24% del suo patrimonio... ??????… - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Basket, #SerieA: due nuovi casi di positività al #Covid19 nell'Acqua San Bernardo #Cantù - sportface2016 : #Basket, #SerieA: due nuovi casi di positività al #Covid19 nell'Acqua San Bernardo #Cantù - tvoggi : BASKET A2: TOP SECRET FERRARA A SCAFATI, IN PALIO C’E’ IL TERZO POSTO DELL’ANDATA Scherzi del destino e del calenda… - FabioArboit : Da un paio d’anni a questa parte, ma soprattutto nel 2020 l’anno del covid, in Italia si è tornati a parlare spesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Covid

La Gazzetta dello Sport

Sente che la sua Olgibasket - malgrado le avversità: i tanti infortuni, le positività al, l'abbandono del PalaRavasio - può dire la propria nel "ri - assemblato" girone B di serie B di. ...Avevamo parlato delle solite cose: la scuola, il calcio, la musica, il. Ma a volte affrontavamo anche temi più seri, come ile il razzismo, per esempio dopo i fatti degli Stati Uniti, ...A spiegare le perdite non sarebbe unicamente l’emergenza Coronavirus, ma anche alcuni investimenti in ambito extrasportivo non andati per il meglio. Jordan, 58 anni, rimane comunque tra i 1.500 ...La Pallacanestro Roseto comunica che la sfida in programma Sabato 27 Marzo contro Monfalcone e valevole per la terza giornata della seconda fase del Girone C è stata rinviata a data ...