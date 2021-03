Barça miglior club al mondo del decennio: Juve prima italiana, poi c’è il Napoli. La classifica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrimo il Barcellona, secondo il Real Madrid, terzo Bayern Monaco. E’ il podio dei migliori club al mondo dell’ultimo decennio, secondo l’IFFHS, la federazione della statistica del calcio della Fifa, che assegna alla Juve la sesta posizione negli anni dal 2011 al 2020. In questa speciale classifica il Napoli è dodicesimo, fuori dalla top ten. La Lazio è 30/esima, l’Inter crolla dal quinto al 32/esimo posto, il Milan dal settimo al 38/esimo, la Roma da undicesima a 38/esima. Poi ci sono Fiorentina (73) e Atalanta (107). Tre sono i club spagnoli nella top 5, quattro gli inglesi nella top 10. Questa la top ten del decennio 2011-2020: 1) Barcellona 2) Real Madrid 3) Bayern Monaco 4) Paris Saint Germain 5) ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPrimo il Barcellona, secondo il Real Madrid, terzo Bayern Monaco. E’ il podio deialdell’ultimo, secondo l’IFFHS, la federazione della statistica del calcio della Fifa, che assegna allala sesta posizione negli anni dal 2011 al 2020. In questa specialeilè dodicesimo, fuori dalla top ten. La Lazio è 30/esima, l’Inter crolla dal quinto al 32/esimo posto, il Milan dal settimo al 38/esimo, la Roma da undicesima a 38/esima. Poi ci sono Fiorentina (73) e Atalanta (107). Tre sono ispagnoli nella top 5, quattro gli inglesi nella top 10. Questa la top ten del2011-2020: 1) Barcellona 2) Real Madrid 3) Bayern Monaco 4) Paris Saint Germain 5) ...

