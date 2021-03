Barbara D’Urso sfida Mara Venier: ecco cosa succede il giorno di Pasqua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Barbara D’Urso non lascia, anzi, punta al raddoppio e sfida in maniera aperta e diretta Mara Venier: dal giorno di Pasqua “Domenica Live” inizia alle 15. Si profila una super sfida sull’audience. Dal giorno di Pasqua andrà in scena una clamorosa sfida a colpi di audience tra le due regine incontrastate della domenica pomeriggio: Barbara D’Urso e Mara Venier. Da qualche settimana è nota la notizia delle chiusura del programma della domenica sera ci Canale 5 “Live Non è la D’Urso”. Il motivo è chiaro, quasi impietoso. Gli ascolti assoluti e lo share del programma sono davvero ai minimi con tutto ciò che ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021)non lascia, anzi, punta al raddoppio ein maniera aperta e diretta: daldi“Domenica Live” inizia alle 15. Si profila una supersull’audience. Daldiandrà in scena una clamorosaa colpi di audience tra le due regine incontrastate della domenica pomeriggio:. Da qualche settimana è nota la notizia delle chiusura del programma della domenica sera ci Canale 5 “Live Non è la”. Il motivo è chiaro, quasi impietoso. Gli ascolti assoluti e lo share del programma sono davvero ai minimi con tutto ciò che ...

Advertising

RassegnaZampa : Suicidio #Losito, Barbara D'Urso convocata in procura come persona informata dei fatti - fabiscknuovo : RT @benfedeee: Ma guarda tu se davvero devo rivalutare Barbara d'Urso. - reyyvnyildiz : RT @benfedeee: Ma guarda tu se davvero devo rivalutare Barbara d'Urso. - edser_manips : RT @benfedeee: Ma guarda tu se davvero devo rivalutare Barbara d'Urso. - tuttopuntotv : AresGate, Barbara D’Urso in procura per testimoniare, poi il duro colpo di scena #pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog