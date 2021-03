Barbara D’Urso, arriva la notizia tanto attesa: accadrà nei prossimi giorni, finalmente! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Barbara D’Urso, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: la conduttrice televisiva può esultare, noi non vediamo l’ora. Questa, senza alcun dubbio, è la notizia che tutti aspettavamo da diverso tempo. E a lanciarla è stato proprio Tv Blog. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, nei prossimi giorni, Barbara D’Urso sarà la protagonista indiscussa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 24 marzo 2021), finalmente èta la: la conduttrice televisiva può esultare, noi non vediamo l’ora. Questa, senza alcun dubbio, è lache tutti aspettavamo da diverso tempo. E a lanciarla è stato proprio Tv Blog. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, neisarà la protagonista indiscussa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Matt_valente91 : @nzingaretti Avrei preferito un annuncio live da Barbara D'Urso - zazoomblog : “Chiude il programma”. Barbara D’Urso Mediaset ha deciso: “Fissata la data dello stop” - #“Chiude #programma”.… - EireenViolet : AresGate,anche la D’Urso in Procura oggi,in qualità di persona informata dei fatti come Adua,Morra,Garko,De Sio, Te… - AleC0d1c3F1sc4l : Appuntamento da Barbara D'Urso a pomeriggio perché quant'è vero che mi chiamo Alessia, ne parlerà, sono sicura. Se… - SecolodItalia1 : Morte di Losito, Barbara D’Urso ascoltata dai pm come persona informata sui fatti -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog