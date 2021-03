Bansky e il regalo da capogiro al sistema sanitario inglese | all’asta un’opera per 2 | 5 milioni di sterline da donare

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il serviziopubblico britannico (NHS) riceve un aiuto inaspettato da parte di un donatore inaspettato: è Banksy, il celebre e misterioso artista di strada, che ha messo a disposizione una sua opera d’arte per un’asta. La base è già da: si parla di 2,5diper cominciare. Un’asta da 2,5diÈ in occasione dell’anniversario del primo giorno di lockdown nazionale che Banksy mette a disposizione una delle sue opere per un’asta di beneficenza a favore del serviziopubblico britannico (NHS), vessato dall’arrivo della pandemia. Il lockdown era stato indetto proprio il 23 marzo 2020. La base d’asta partirà da 2,5di, equivalenti a poco meno di 3 ...

...digitale) il murales dell'artistadipinto l'anno scorso in occasione di San Valentino. Se invece preferite fiori, cioccolatini o piccoli oggetti simbolici, noi abbiamo preparato 4 idee...A Sarzana la mostra difino a giugno Una grande mostra riapre gli spazi della Fortezza Firmafede di Sarzana. "Early ... è davvero unper tutti e un segno di speranza'. Per la prima volta ...Entornointeligente.com / LONDRA. â?” Una bambola raffigurante unâ??infermiera con mascherina e mantello in stile Wonder Woman, tenuta in mano da un bambino e preferita ad altri supereroi, come Batman ...Un primato che porta l’inafferrabile writer in incognito di Bristol nell’empireo delle vette dell’arte contemporanea, almeno quanto a valutazione, e suggella un giorno di riflessione per il Regno Unit ...