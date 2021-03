Banksy, è asta record per l’opera dedicata al servizio sanitario britannico (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di Banksy non si conosce il volto, ma certo è che l’artista ignoto un cuore ce l’ha. E pure grande. In occasione del primo anniversario del lockdown in Gran Bretagna (23 marzo 2020), annunciato un anno fa da Boris Johnson, ieri è stata battuta all’asta da Christie’s per la cifra record di 16.8 milioni di sterline (23.2 milioni di dollari, 19.4 milioni di euro circa) l’opera Game Changer, un omaggio dell’artista Banksy al Southampton General Hospital per raccogliere denaro da destinare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs). Leggi anche › Banksy, una sua nuova opera compare al carcere di Reading, dov’era incarcerato Oscar Wilde ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dinon si conosce il volto, ma certo è che l’artista ignoto un cuore ce l’ha. E pure grande. In occasione del primo anniversario del lockdown in Gran Bretagna (23 marzo 2020), annunciato un anno fa da Boris Johnson, ieri è stata battuta all’da Christie’s per la cifradi 16.8 milioni di sterline (23.2 milioni di dollari, 19.4 milioni di euro circa)Game Changer, un omaggio dell’artistaal Southampton General Hospital per raccogliere denaro da destinare alpubblico(Nhs). Leggi anche ›, una sua nuova opera compare al carcere di Reading, dov’era incarcerato Oscar Wilde ...

Agenzia_Ansa : All'asta un'opera di Banksy, il ricavato sarà devoluto al servizio sanitario britannico. In occasione del primo ann… - Agenzia_Ansa : Asta record per Banksy: il dipinto intitolato Game Changer è stato battuto da Christie's per 16,75 milioni di sterl… - Corriere : «Game Changer» di Banksy pagato 16 milioni di sterline: il ricavato alla sanità inglese - Carole71024753 : Quest’opera di #Banksy, “Game Changer”, è stata messa all’asta ed è stata battuta da Christie’s per una cifra recor… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Asta record per un’opera di #Banksy dedicata agli operatori sanitari in prima linea contro il Covid: battuta a 19,4 mili… -