Bacio gay in Leonardo infiamma i social | dalla censura de Le Regole del Delitto Perfetto a Da Vinci e Jacopo

Il Bacio gay in Leonardo ieri sera ha infiammato i social. Non è la prima volta che la Rai meraviglia il suo pubblico in questo modo, e per lo stesso motivo, ma adesso non si può far altro che pensare che la stessa rete che qualche anno fa censurava Brokeback Mountain e Le Regole del Delitto Perfetto (con tanto di pessima figura e ramanzina arriva da Shonda Rhimes) adesso ha addirittura prodotto una serie internazionale con Leonardo da Vinci personaggio gay. Non si tratta di una compagna o di un personaggio secondario, questa volta è il protagonista ad essere omosessuale e il Bacio arrivato ieri sera, ben oltre la prima ora di messa in onda, tra Aidan Turner e Kit Clarke ha davvero ...

