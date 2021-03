Attenzione alla violenza del maltempo per Pasqua e Pasquetta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attenzione alla violenza dei prossimi peggioramenti meteo. Già tra Pasqua e Pasquetta. Stiamo per archiviare un mese di marzo decisamente interessante, dinamico, variabile, in alcuni momenti primaverili in altri gli ultimi decisamente invernale. Prima di salutarci, però, ha deciso di regalarci scampoli meteo climatici tipici della Primavera inoltrata: caldo, sole, insomma un super Anticiclone. Attenzione Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)dei prossimi peggioramenti meteo. Già tra. Stiamo per archiviare un mese di marzo decisamente interessante, dinamico, variabile, in alcuni momenti primaverili in altri gli ultimi decisamente invernale. Prima di salutarci, però, ha deciso di regalarci scampoli meteo climatici tipici della Primavera inoltrata: caldo, sole, insomma un super Anticiclone.

Advertising

disinformatico : Alla cortese attenzione dei colleghi giornalisti: Marocco è un paesino in Italia. Incompetenza e pregiudizio hann… - AlexandraGeese : Felice di diventare membro del gruppo di lavoro sul #RRF per i @greensefa . Seguiremo l'attuazione del piano per la… - fattoquotidiano : IL VIMINALE CORRE PER SUÁREZ. PERÒ DIMENTICA PATRICK ZAKI Mi rivolgo con deferenza a Luciana Lamorgese, ministra de… - CorriereQ : Attenzione alla violenza dei prossimi peggioramenti meteo - stefanomischia : RT @disinformatico: Alla cortese attenzione dei colleghi giornalisti: Marocco è un paesino in Italia. Incompetenza e pregiudizio hanno fa… -