Atp Miami, chi sono gli italiani in gara: tutti gli occhi puntati su Sinner e Musetti (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Atp di Miami è cominciato, scopriamo chi sono gli italiani in gara: presenti anche i wonder kid Sinner e Musetti. Per tutti gli appassionati di tennis italiani, questo è un periodo di grande soddisfazione. Dopo anni di risultati deludenti, infatti, il tennis italiano si sta riproponendo a grandi livelli e con più di un interprete L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Atp diè cominciato, scopriamo chigliin: presenti anche i wonder kid. Pergli appassionati di tennis, questo è un periodo di grande soddisfazione. Dopo anni di risultati deludenti, infatti, il tennis italiano si sta riproponendo a grandi livelli e con più di un interprete L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Tenniscircus : Daniil Medvedev non ha dubbi: 'Posso vincere il Miami Open' - - infoitsport : ATP Miami: da domani il match del giorno su SuperTennis! - MercRF : RT @lorenzofares: 40 anni il prossimo 15 dicembre, Paolo Lorenzi ???? batte Jason Jung ???? 64 64 e si qualifica per il main draw del #MiamiOpe… - Alberto__Luna : RT @marcoamabili: Infinito Paolo #Lorenzi: qualificato per il main draw di Miami a quasi quarant’anni. Da applausi. #MiamiOpen #ATP - lastwordonsport : ATP Miami Day 1 Predictions Including Frances Tiafoe vs Stefano Travaglia - -