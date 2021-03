Atletico Madrid, paura per Dembelé: sviene in campo durante l’allenamento (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attimi di paura in casa Atletico Madrid quando, nel corso del recente allenamento, Moussa Dembelé è svenuto e si è accasciato al suolo. Il francese, adesso, sta bene ma è stato subito portato in ospedale per accertamenti.caption id="attachment 1112071" align="alignnone" width="1024" Atletico Madrid Dembelè sviene/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Attimi diin casaquando, nel corso del recente allenamento, Moussaè svenuto e si è accasciato al suolo. Il francese, adesso, sta bene ma è stato subito portato in ospedale per accertamenti.caption id="attachment 1112071" align="alignnone" width="1024"Dembelè/caption ITA Sport Press.

