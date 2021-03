Atletico Madrid, Dembelè sviene durante l’allenamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dembelè, svenuto durante un allenamento dell’Atletico, è stato trasportato in ospedale per accertamenti Pomeriggio di paura per Moussa Dembelè, ventiquattrenne attaccante francese in forza all’Atletico Madrid, si è reso protagonista di uno spaventoso incidente durante l’ultimo allenamento agli ordine del preparatore Atletico Ortega. Secondo quanto riportato: durante normalissimi esercizi di ginnastica, l’ex calciatore del Lione arrivato a Madrid lo scorso gennaio, è caduto violentemente a terra perdendo per qualche istante i sensi. Prontissima la reazione dei compagni e dello staff di Simeone, che lo hanno subito soccorso girandolo su un fianco e richinando l’attenzione dell’ambulanza parcheggiata a bordo ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021), svenutoun allenamento dell’, è stato trasportato in ospedale per accertamenti Pomeriggio di paura per Moussa, ventiquattrenne attaccante francese in forza all’, si è reso protagonista di uno spaventoso incidentel’ultimo allenamento agli ordine del preparatoreOrtega. Secondo quanto riportato:normalissimi esercizi di ginnastica, l’ex calciatore del Lione arrivato alo scorso gennaio, è caduto violentemente a terra perdendo per qualche istante i sensi. Prontissima la reazione dei compagni e dello staff di Simeone, che lo hanno subito soccorso girandolo su un fianco e richinando l’attenzione dell’ambulanza parcheggiata a bordo ...

Advertising

SkySport : Atletico Madrid, Dembélé sviene in allenamento: 'calo di pressione', ora sta bene - DiMarzio : #AtleticoMadrid, sospiro di sollievo per #Dembele: il giocatore si è ripreso - goal : FT: Chelsea 2-0 Atletico Madrid (3-0) FT: Bayern Munich 2-1 Lazio (6-2) - Maglia_DaCalcio : ??ESCLUSIVO La ?? della prossima stagione dall'Atlético???? Ordine proprio adesso per 1?5? euros ?? ?????????????? ? ??… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Niente CR7, a Madrid va Haaland: la Juve punta Benzema, Morata verso l'Atletico -