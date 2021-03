Atletica, buone notizie per Tamberi: “Tampone negativo, ora provate a fermarmi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) buone notizie per Gianmarco Tamberi: “Tampone negativo, ora provate a fermarmi“, scrive sui suoi profili social. L’azzurro del salto in alto era infatti risultato positivo al Covid-19 al rientro dagli Europei indoor di Torun, dove ha conquistato una bella medaglia d’argento. “Ora vado ad allenarmi fuori, non qui dentro” ha annunciato il primatista italiano della specialità, che può dunque riprendere la preparazione dopo oltre dieci giorni di stop. Il 28enne marchigiano torna dunque in pedana con vista sui prossimi appuntamenti estivi, tra cui i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La stagione al coperto ha visto Gimbo tornare a raggiungere quota 2.35, misura che gli mancava da cinque anni e superata agli Assoluti indoor di Ancona prima e nella rassegna continentale in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021)per Gianmarco: “, ora“, scrive sui suoi profili social. L’azzurro del salto in alto era infatti risultato positivo al Covid-19 al rientro dagli Europei indoor di Torun, dove ha conquistato una bella medaglia d’argento. “Ora vado ad allenarmi fuori, non qui dentro” ha annunciato il primatista italiano della specialità, che può dunque riprendere la preparazione dopo oltre dieci giorni di stop. Il 28enne marchigiano torna dunque in pedana con vista sui prossimi appuntamenti estivi, tra cui i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La stagione al coperto ha visto Gimbo tornare a raggiungere quota 2.35, misura che gli mancava da cinque anni e superata agli Assoluti indoor di Ancona prima e nella rassegna continentale in ...

