Atalanta, si torna a faticare a Zingonia: da oggi al lavoro con otto giocatori (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gasperini avrà a disposizione per questa settimana solo i portieri più Romero, Palomino, Caldara, Lammers, Muriel e Zapata L'Atalanta questo pomeriggio torna al lavoro sui campi del centro sportivo di Zingonia. Gian Piero Gasperini avrà a disposizione solo una decina di giocatori. Le qualificazioni ai Mondiali del Qatar hanno richiamato 12 nerazzurri (de Roon, Djimsiti, Freuler, Gosens, Ili?i?, Kovalenko, Mæhle, Malinovskyi, Miranchuk, Pašali?, Pessina e Toloi) nelle varie rappresentative europee. A Zingonia sono rimasti i tre portieri oltre ai difensori Romero, Palomino e Caldara e agli attaccanti Muriel, Zapata e Lammers, oltre ai due giovani esterni ormai aggregati alla prima squadra, il 18enne e Ruggeri e il 19enne Ghislandi. Presenti anche Hateboer, impegnato ...

