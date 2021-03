Astrazeneca, Ue: «Consegnate 30 milioni di fiale anziché 120». Caso Anagni: trovate 29 milioni di dosi destinate al Belgio, arrivano i Nas (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bufera su Astrazeneca per le forniture di vaccini nell'Ue: stando ai contratti stipulati con l'Unione europea, infatti, il colosso anglo-svedese avrebbe consegnato meno di 30 milioni di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bufera super le forniture di vaccini nell'Ue: stando ai contratti stipulati con l'Unione europea, infatti, il colosso anglo-svedese avrebbe consegnato meno di 30di...

Advertising

lupettorosso76 : Astrazeneca, Ue: «Consegnate 30 milioni di fiale anziché 120». Caso Anagni: trovate 29 milioni di dosi destinate al… - Gazzettino : Astrazeneca, Ue: «Consegnate 30 milioni di fiale anziché 120». Caso Anagni: trovate 29 milioni di dosi destinate al… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 24/03/2021 ore 15:31 Finora sono state somministrate 8346445 do… - caselli_s : RT @davcarretta: Portavoce AstraZeneca: 16 milioni di dosi per l’Ue in attesa di verifiche sicurezza; 13 milioni per Covax. 10 milioni di… - MissioneStartup : RT @davcarretta: Portavoce AstraZeneca: 16 milioni di dosi per l’Ue in attesa di verifiche sicurezza; 13 milioni per Covax. 10 milioni di… -