Astrazeneca | scoperti 29 milioni di dosi di vaccino nascosti in Italia | esplode il caso

Advertising

robbyfois : @RosPalumbo71 @Agenzia_Ansa hai ragione è tutto un complotto loro in realtà non si somministrano astrazeneca si fan… - Rivalevante : Vaccini, la Procura di Catania: 'Non emerge pericolo da AstraZeneca' - barrymansixty1 : @dedaIux Scoperti legami segreti tra Biden e Astrazeneca? -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca scoperti

Il Sole 24 ORE

I tre casi, due in un paese e uno nell'altro, sarebbero statialcuni giorni fa e non ci ... Non possiamo negare che abbiamo dubbi sul fatto che i vaccini, in particolare l', ...L'ultima edizione riporta infatti 6 decessi e 360 i nuovi casi di infezione da Covid - 19...Tipo vaccino 1 - Vaccini a mRNA 2 - Vaccini a vettore virale (COMIRNATY e MODERNA) () ...AstraZeneca dovrebbe aumentare le proprie consegne all'Unione europea di vaccini contro Covid-19, dopo la presunta scoperta di circa 29 milioni di dosi in Italia, secondo quanto riferito da una fonte ...AstraZeneca avrebbe nascosto in Italia 29 milioni di dosi di vaccino anti Covid, pronte per essere spedite in Gran Bretagna. A rivelare la notizia clamorosa è il quotidiano La Stampa, secondo cui le a ...