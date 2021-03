AstraZeneca ‘nasconde’ 29 milioni di dosi di vaccino ad Anagni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Caso AstraZeneca, i Nas scoprono 29 milioni di dosi in uno stabilimento ad Anagni. Le dosi non erano state comunicate all’Unione europea. Si apre un nuovo caso AstraZeneca, con le autorità italiane che hanno trovato 29 milioni di dosi stoccate in uno stabilimento di Anagni. dosi delle quali l’Unione europea non era a conoscenza. La notizia è stata portata alla ribalta, mediaticamente parlando, da la Stampa. AstraZeneca, 29 milioni di dosi in uno stabilimento ad Anagni L’ispezione condotta dalle autorità italiane era stata commissionata dalla Commissione europea nella giornata di sabato 20 marzo. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Caso, i Nas scoprono 29diin uno stabilimento ad. Lenon erano state comunicate all’Unione europea. Si apre un nuovo caso, con le autorità italiane che hanno trovato 29distoccate in uno stabilimento didelle quali l’Unione europea non era a conoscenza. La notizia è stata portata alla ribalta, mediaticamente parlando, da la Stampa., 29diin uno stabilimento adL’ispezione condotta dalle autorità italiane era stata commissionata dalla Commissione europea nella giornata di sabato 20 marzo. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ...

