Astrazeneca, i Nas ad Anagni: trovati 29 milioni di dosi "nascoste". L'Ue: «L'azienda chiarisca» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel braccio di ferro tra Ue e Astrazeneca sulla consegna delle dosi irrompe una nuova circostanza: nello stabilimento Catalent di Anagni sono stoccati 29 milioni di dosi di cui le autorità europee non erano a conoscenza. La scoperta è stata fatta dai Nas nell'ambito di un'ispezione disposta dal governo italiano su richiesta della Commissione Ue, che sarebbe stata mossa dal sospetto di una strategia delL'azienda per favorire l'esportazione. I Nas trovano 29 milioni di dosi Astrazeneca ad Anagni L'ispezione è avvenuta tra sabato e domenica e i lotti controllati risultavano destinati al Belgio, dove si trova la base logistica per lo smistamento. La notizia dell'ispezione, anticipata da La Stampa e rilanciata a livello ...

Agenzia_Ansa : Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lot… - StefanoFeltri : RT @DomaniGiornale: In una nota Palazzo Chigi ha confermato il ritrovamento ad opera dei #Nas e ha specificato che erano pronte a partire p… - marianevacannas : RT @SecolodItalia1: Astrazeneca, i Nas ad Anagni: trovati 29 milioni di dosi “nascoste”. L’Ue: «L’azienda chiarisca» - CuddyEsmeralda : RT @Agenzia_Ansa: Inviata un'ispezione dei Carabinieri NAS in uno stabilimento di produzione del vaccino AstraZeneca ad Anagni. I lotti isp… - DomaniGiornale : In una nota Palazzo Chigi ha confermato il ritrovamento ad opera dei #Nas e ha specificato che erano pronte a parti… -