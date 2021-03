AstraZeneca e il mistero (quasi risolto) delle 29 milioni di dosi di vaccino nascoste in Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono giorni decisivi per Bruxelles e Londra che si stanno contendendo un tesoro nascosto nello stabilimento della Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Si tratta di 29 milioni di dosi di vaccino contro il Coronavirus prodotto da AstraZeneca, pronte a partire in direzione del Regno Unito ma che, in realtà, non hanno mai lasciato il suolo Italiano. Il deposito di vaccini è stato scoperto dalle autorità Italiane in seguito a un’indagine scattata su segnalazione della Commissione europea. Ventinove milioni di dosi sono preziose. Per l’Ue perché si tratta di una fornitura pari al doppio delle dosi finora ricevute da AstraZeneca, cioè 16,6 milioni. E per il Regno Unito ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono giorni decisivi per Bruxelles e Londra che si stanno contendendo un tesoro nascosto nello stabilimento della Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Si tratta di 29didicontro il Coronavirus prodotto da, pronte a partire in direzione del Regno Unito ma che, in realtà, non hanno mai lasciato il suolono. Il deposito di vaccini è stato scoperto dalle autoritàne in seguito a un’indagine scattata su segnalazione della Commissione europea. Ventinovedisono preziose. Per l’Ue perché si tratta di una fornitura pari al doppiofinora ricevute da, cioè 16,6. E per il Regno Unito ...

