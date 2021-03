AstraZeneca: “Dosi Anagni non sono una scorta” (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – “Non è corretto descrivere come una scorta” le Dosi di vaccino anti Covid di AstraZeneca nello stabilimento di Anagni, nel Frusinate. In una nota il gruppo farmaceutico anglo-svedese vuole così “chiarire alcune dichiarazioni inesatte” circolate in riferimento alla news dei 29 milioni di Dosi che si trovano nella struttura laziale. “Non ci sono esportazioni attualmente pianificate se non verso Paesi Covax”, precisa AstraZeneca, riferenDosi al programma internazionale di supporto per le aree povere del mondo. Ad Anagni “ci sono 13 milioni di Dosi di vaccino in attesa del controllo qualità prima di essere destinate a Covax come parte del nostro impegno a fornire milioni di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – “Non è corretto descrivere come una” ledi vaccino anti Covid dinello stabilimento di, nel Frusinate. In una nota il gruppo farmaceutico anglo-svedese vuole così “chiarire alcune dichiarazioni inesatte” circolate in riferimento alla news dei 29 milioni diche si trovano nella struttura laziale. “Non ciesportazioni attualmente pianificate se non verso Paesi Covax”, precisa, riferenal programma internazionale di supporto per le aree povere del mondo. Ad“ci13 milioni didi vaccino in attesa del controllo qualità prima di essere destinate a Covax come parte del nostro impegno a fornire milioni di ...

Advertising

LaStampa : AstraZeneca nasconde 30 milioni di dosi in Italia. E’ scontro con Londra - Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia bloc... - MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: Un po' di chiarezza su quanto accaduto. Ci sono 29 milioni di dosi del vaccino di #AstraZeneca in Italia? Sì. Provengono dal… - UBrignone : RT @sole24ore: Vaccini AstraZeneca, ispezione Ue trova 29 milioni di dosi nello stabilimento di Anagni -