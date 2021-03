AstraZeneca, 29 milioni dosi trovate ad Anagni. Stretta dell'Ue sull'export 'Date 30 milioni di fiale anziché 120' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bufera su AstraZeneca per le forniture di vaccini nell'Ue : stando ai contratti stipulati con l'Unione europea, infatti, il colosso anglo - svedese avrebbe consegnato meno di 30 milioni di dosi, a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bufera super le forniture di vaccini nell'Ue : stando ai contratti stipulati con l'Unione europea, infatti, il colosso anglo - svedese avrebbe consegnato meno di 30di, a ...

Advertising

Corriere : AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate in stabilimento ad Anagni. L’Ue minaccia blocco dell’export - sandrogozi : 29 milioni di dosi bloccate da AstraZeneca in ???? perché vorrebbero mandarle in Uk. Mentre tagliano le consegne all'… - M5S_Europa : Tenere sotto chiave i #vaccini è immorale e vergognoso. #AstraZeneca nascondeva 29 milioni di dosi in uno dei suoi… - StefaniaFalone : RT @PMO_W: 29 MILIONI di dosi #Astrazeneca, infialate e custodite 'segretamente' nello stabilimento farmaceutico #Catalent di #ANAGNI. In a… - 60_cla : RT @maurizioacerbo: #Astrazeneca nasconde 30 milioni di dosi. Bisogna togliere i #vaccini dalle mani delle multinazionali.#noprofitonpandem… -