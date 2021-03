AstraZeneca, 29 milioni di dosi trovate dai Nas ad Anagni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un’ispezione dei carabinieri dei Nas nello stabilimento della Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, ha trovato 29 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca pronte all’esportazione, delle quali l’Unione Europea non era a conoscenza. Ne dà notizia l’Ansa. È stata la Commissione europea a richiedere l’ispezione nella giornata di sabato. Il premier Mario Draghi Impronta Unika . Leggi su improntaunika (Di mercoledì 24 marzo 2021) Alessandro Nunziati Un’ispezione dei carabinieri dei Nas nello stabilimento della Catalent di, in provincia di Frosinone, ha trovato 29didel vaccino dipronte all’esportazione, delle quali l’Unione Europea non era a conoscenza. Ne dà notizia l’Ansa. È stata la Commissione europea a richiedere l’ispezione nella giornata di sabato. Il premier Mario Draghi Impronta Unika .

