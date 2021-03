Asta record per un’opera di Banksy dedicata agli operatori sanitari in prima linea contro il Covid: battuta a 19,4 milioni di euro – Video (Di mercoledì 24 marzo 2021) record assoluto per un’opera di Banksy, messa a disposizione dal misterioso artista di strada di Bristol per raccogliere denaro da donare al servizio sanitario pubblico britannico (Nhs). Il suo dipinto dedicato agli operatori sanitari britannici in prima linea contro la pandemia da Covid-19 è stato venduto per la cifra stellare di 16,8 milioni di sterline (23,2 milioni di dollari, 19,4 milioni di euro circa), stando a quanto riferito dalla case d’aste Christiès, contro i 2,5 della base di partenza. Il lavoro del misterioso artista di Bristol, intitolato ‘Game Changer’, è apparso per la prima volta su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)assoluto perdi, messa a disposizione dal misterioso artista di strada di Bristol per raccogliere denaro da donare al servizioo pubblico britannico (Nhs). Il suo dipinto dedicatobritannici inla pandemia da-19 è stato venduto per la cifra stellare di 16,8di sterline (23,2di dollari, 19,4dicirca), stando a quanto riferito dalla case d’aste Christiès,i 2,5 della base di partenza. Il lavoro del misterioso artista di Bristol, intitolato ‘Game Changer’, è apparso per lavolta su ...

