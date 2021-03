Ascolti Tv martedì 23 marzo 2021 | Leonardo | Ghost | Le Iene | Cartabianca | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 marzo 2021)Tv23. Vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv23ieri sera Mediaset “Striscia la Notizia” in versione super-ridotta (.000 spettatori,del %) anticipa il film– Fantasma su Canale 5 che appassiona .000 spettatori con il % di. ...