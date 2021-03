Ascolti Tv ieri martedì 23 marzo 2021 | irrompe Leonardo che affascina 7 milioni di spettatori

Advertising

LCuccarini : Prima giornata di primavera illuminata dagli ascolti di ieri ad @AmiciUfficiale: siete stati tantissimi! Sono davve… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, 23 marzo 2021: trionfa Leonardo. De Martino chiude su Rai2 - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? Un ottimo 19,2% di share per #Daydreamer (lunedì 19,7%) > - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #Leonardo al 28,2%, #LeIene al 9,2%, bassi i talk politici > -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

Scintille in tvsera a Cartabianca tra Matteo Bassetti e Simona Ventura. La conduttrice televisiva, in attesa ...quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non ...Tvmartedì 23 marzo 2021. Prima serata : su Rai1 la prima puntata di Leonardo ha sfiorato i 7 milioni di media (6.950.000 spettatori pari al 28,2% di share con il primo episodio 7.386.000 ...Roma (Agenzia Fides) – "In riconoscimento di questo importante anniversario, il 150° anniversario della proclamazione di Sant’Alfonso come Dottore della Chiesa, Papa Francesco ci ha inviato un messagg ...Leonardo serie tv replica prima puntata: riassunto e dove rivederla Ascolti record per la serie tv Leonardo, che con il primo appuntamento di ieri sera ha ...