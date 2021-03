Arriva su Chili Divine-La fidanzata dell’altro con Matilda de Angelis | la trama

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ davvero un periodo d’oro perdeche sarà protagonista anche di un nuovo film in arrivo sulle piattaforme streaming. Esce infatti il 25 marzo, su, distribuito da 102 Distribution, ‘– La‘ (tit. orig. ‘Der göttliche Andere’), lungometraggio italo-tedesco diretto da Jan Schomburg (Above Us Only Sky) e interpretato daDe(Veloce come il vento; Youtopia; L’incredibile storia dell’Isola delle Rose; the Undoing) e Callum Turner (Animali fantastici e dove trovarli; Emma) i due protagonisti della storia raccontata nel film.tra l’altro dopo il successo sul palco di Sanremo è protagonista proprio in questi giorni della serie evento di Rai 1 Leonardo, dove veste i panni ...