Arriva Gentleman Jack su LaF | la serie evento su Anne Lister | donna rivoluzionaria e prima lesbica moderna

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Acclamata dalla critica e seguita in patria da 6 milioni di spettatori,lainglesesu LaF. Frutto di una co-produzione tra BBC One e HBO, racconta la storia vera di, considerata la: vissuta a cavallo tra il 18° e il 19° secolo, fu laa sposare una persona del suo stesso sesso. Proprietaria terriera, imprenditrice, viaggiatrice, alpinista,era nata nel 1791 ad Halifax nel New Yorkshire, culla dellarivoluzione industriale. Era una personalità forte, indipendente e anticonvenzionale, ricordata soprattutto per i suoi diari, aggiunti nel 2011 al programma ...

... passando per le sfide contro le aspettative della società dell'epoca sulle donne e per come viveva liberamente anche la sua sessualità, motivo per cui qualcuno la soprannominò 'Jack'. Roma, 24 mar. (askanews) - Una clip in anteprima di "Gentleman Jack - Nessuna mi ha detto di no", dal 26 marzo alle ore 21.10 in prima tv assoluta su laF (Sky 135), serie evento sulla vita di Anne Lister. Coprodotta da Bbc One e Hbo, acclamata dalla critica e seguita da 6 milioni di inglesi. In onda a partire da venerdì 26 marzo su laF e on demand su Sky.