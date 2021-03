Arrestato 46enne per violenze famigliari a Pomezia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrestato 46enne di Pomezia per aver picchiato la moglie con calci e pugni alla compagna davanti i figli piccoli La donna ha approfittato del fatto che il compagno era uscito di casa per chiamare i carabinieri e richiedere il loro intervento. Arrestato 46enne di Pomezia, ora dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’ennesima aggressione Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)diper aver picchiato la moglie con calci e pugni alla compagna davanti i figli piccoli La donna ha approfittato del fatto che il compagno era uscito di casa per chiamare i carabinieri e richiedere il loro intervento.di, ora dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’ennesima aggressione

