Arrestati ladri seriali alla stazione Termini: nella distrazione dei viaggiatori rubavano valigie e portafogli (Di mercoledì 24 marzo 2021) Uno faceva il "palo", l'altro ha approfittato di un momento di distrazione della vittima e gli ha portato via la valigia. E' successo ieri mattina, intorno alle 9.00, a Piazza dei Cinquecento. I due malviventi, notati dai poliziotti in atteggiamento sospetto, hanno messo in atto il loro piano, ma sono stati sorpresi. Inutile il tentativo di scappare: inseguiti dagli agenti, sono stati fermati, anche se hanno iniziato a dimenarsi per guadagnarsi la fuga. L'arresto Così gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione e della Sezione Operativa della Questura, in servizio per la prevenzione e repressione dei reati all'interno della stazione Termini, hanno proceduto all'arresto di E.A. e M.I., algerini rispettivamente di 22 e 25 anni, con precedenti di polizia. Perquisiti, indosso al 22enne è stata rinvenuta una carta di ...

