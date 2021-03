Arrestata cittadina filippina in possesso di shaboo (Di mercoledì 24 marzo 2021) A circa dieci giorni dall’arresto di un cittadino filippino di 34 anni trovato in possesso di 220 g di shaboo, ieri pomeriggio, sempre i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un’altra cittadina delle Filippine, di 43 anni, per detenzione della stessa droga. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stata sottoposta ad un controllo e, a seguito della perquisizione della sua abitazione, è stata trovata in possesso di 24 g di shaboo, 950 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino precisione. Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato mentre l’Arrestata è stata sottoposta ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 24 marzo 2021) A circa dieci giorni dall’arresto di un cittadino filippino di 34 anni trovato indi 220 g di, ieri pomeriggio, sempre i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato un’altradelle Filippine, di 43 anni, per detenzione della stessa droga. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stata sottoposta ad un controllo e, a seguito della perquisizione della sua abitazione, è stata trovata indi 24 g di, 950 euro in banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino precisione. Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato mentre l’è stata sottoposta ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'articolo proviene da Forze Armate News.

