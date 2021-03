Arezzo, quegli anziani fragili senza vaccino. La denuncia: “Impossibile prenotarsi” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Andrea Scanzi si è vaccinato, dichiarando di essere un caregiver e in quanto tale essersi iscritto a una lista di riserva della Usl Toscana Sud Est. Purtroppo però ad Arezzo molti caregiver e anziani da loro accuditi non riescono a prenotarsi per la vaccinazione. E’ il caso ad esempio di Felice Cini, 60 anni, ex giornalista che si prende cura 24 ore al giorno della mamma malata e novantenne. Al momento il vaccino non è toccato né a lui né a sua madre. Arezzo, senza vaccino 90enne gravemente malata “Il vaccino – dice Cini al Corriere di Arezzo – per una donna di 90 anni e invalida non c’è, nessuno ci ha contattato e io che ho provato a mettermi in lista come familiare di una persona fragile vengo respinto dal sito web. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar – Andrea Scanzi si è vaccinato, dichiarando di essere un caregiver e in quanto tale essersi iscritto a una lista di riserva della Usl Toscana Sud Est. Purtroppo però admolti caregiver eda loro accuditi non riescono aper la vaccinazione. E’ il caso ad esempio di Felice Cini, 60 anni, ex giornalista che si prende cura 24 ore al giorno della mamma malata e novantenne. Al momento ilnon è toccato né a lui né a sua madre.90enne gravemente malata “Il– dice Cini al Corriere di– per una donna di 90 anni e invalida non c’è, nessuno ci ha contattato e io che ho provato a mettermi in lista come familiare di una persona fragile vengo respinto dal sito web. ...

