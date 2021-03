Archeologia | Persepoli | scoperta Porta di Tol-a Ajori | celebra conquista persiana di Babilonia 3

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) – Dallo scorso settembre, la missione archeologica congiunta italo-iraniana è impegnata in un’ultima campagna di scavo per esplorare alcune aree che fino ad oggi non era stato possibile indagare, con una sperimentazione di “smart excavation” che vede il team iraniano sul posto e la partecipazione a distanza degli studiosi italiani. L’ultimo sforzo prima dell’inaugurazione ufficiale in programma per il prossimo autunno, quando la presenza delladi Tol-eandrà ad arricchire ulteriormente lo straordinario patrimonio artistico dell’antica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.