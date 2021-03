Arabia | Renzi | “Bin Salman mio amico È il mandante dell’omicidio Kashoggi? Questo lo dite voi”

(Di mercoledì 24 marzo 2021): “Che Binsia ilKhashoggi lovoi” Matteotorna a parlare del suo viaggio inSaudita e lo fa con dichiarazioni destinate a far discutere: il leader di Italia Viva, infatti, ha rivendicato la sua amicizia con il principe saudita Mohammad Bin, negando che quest’ultimo sia ildel giornalista Jamal Khashoggi nonostante un rapporto dell’Intelligence Usa affermi il contrario. Rispondendo alle domande dei giornalisti fuori da Palazzo Madama, dove oggi è intervenuto in seguito alle dichiarazioni del premier Mario Draghi,, riguardo i suoi rapporti con l’Saudita ha affermato: “Non c’è alcun conflitto ...

